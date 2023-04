Jogador é esfaqueado pelo árbitro durante briga em partida de futebol

Redação AM POST

Um jogador, de 25 anos, foi esfaqueado pelo árbitro durante uma partida de futebol em um campo na Vila Oliveira, em Montes Claros. A ocorrência foi na tarde desse domingo (16) e o suspeito, de 47 anos, foi preso.

Testemunhas contaram à polícia que a vítima e o suspeito iniciaram uma briga por conta de um pênalti marcado pelo árbitro. Consta no boletim de ocorrência que após inúmeras tentativas de encerrar a briga, o filho do árbitro entregou uma faca tipo peixeira ao pai. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do crime.

Em seguida, a vítima foi agredida com várias facadas. O árbitro e o filho, de 14 anos, fugiram do local em um carro, mas foram localizados e detidos durante um rastreamento da Polícia Militar.

De acordo com a PM, o homem relatou ter agido em legítima defesa após ser agredido por diversos jogadores. A faca usada no crime foi encontrada dentro do veículo.

O jovem foi socorrido por terceiros e foi levado para o Hospital Universitário. Ele permanece internado e o estado de saúde não foi divulgado.

Pai e filho foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil e foram liberados. Em nota, a assessoria de comunicação informou que foi lavrado um procedimento preliminar por lesão corporal. Disse ainda que a vítima deve ser intimada nos próximos dias, ou pode comparecer espontaneamente, para representar contra o suspeito.

*com informação G1