Jogo do tigre: blogueira que divulga game tem R$ 1 mi em bens apreendido

A influencer Skarlete Mello foi o principal alvo da operação Quebrando a Banca, da Polícia Civil do Maranhão, que investiga o Fortune Tiger, conhecido como “jogo do tigre”. Ela, que tem mais de 350 mil seguidores, é suspeita de enriquecer divulgando o game ilegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A casa dela em São Luís (MA) foi alvo de busca e apreensão e o policiais levaram três motocicletas, carros de luxo (incluindo uma BMW) e um jet-ski. Ao todo, os bens somam mais de R$ 1 milhão.

Esse tipo de jogo é ilegal no Brasil pela lei de Contravenções Penais, e a Polícia Civil do Maranhão investiga se o caça-níquel online está ligado a um esquema criminoso com indícios de pirâmide financeira.

Os policiais monitoraram as movimentações financeiras da influenciadora e notaram valores “anormais”, a ponto de a Justiça autorizar o bloqueio de R$ 8 milhões em conta bancária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe de Skarlete também foi alvo da operação junto com outras três pessoas cujos nomes não foram informados. Todas, segundo a polícia, são suspeitas de fazer fortuna diretamente com a divulgação do Fortune Tiger e de outros jogos de azar nas redes sociais.

Skarlete e o marido divulgaram ainda a rifa de um carro de luxo, modelo Audi, por lances a partir de R$ 0,60, mas a polícia descobriu que era um veículo alugado, que também foi apreendido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O inquérito ainda está em andamento, e, se comprovada a participação de Skarlete, ela pode responder por divulgação de jogos de azar, loteria não autorizada, organização criminosa e lavagem de dinheiro, segundo a polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST