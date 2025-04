Jovem amazonense é encontrado morto em SP; polícia investiga assassinato

Notícias policiais – A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do amazonense Brian Alexander Leslie Rodrigues, de 25 anos, cujo corpo foi encontrado em uma lagoa localizada entre os municípios de Sumaré e Hortolândia, no interior paulista. O caso, registrado no 1° Distrito Policial de Sumaré, mobilizou familiares, amigos e autoridades após o desaparecimento do jovem, ocorrido no último dia 16 de abril.

O corpo foi localizado no sábado, 20 de abril, por moradores da região, em uma área de difícil acesso. Técnicos da perícia criminal constataram que Brian estava com a boca coberta por uma máscara fixada com fita adesiva, e apresentava uma perfuração no pescoço — indícios de que o rapaz foi vítima de homicídio.

Brian trabalhava como técnico em enfermagem e saiu de São Paulo para um encontro com amigos em uma chácara na região de Campinas durante o feriado prolongado de Páscoa. Ele compartilhou a localização com a família, mas perdeu contato após alguns dias. Preocupada, a família foi ao local e, sem encontrá-lo, acionou a polícia. Diante do desaparecimento, a família passou a divulgar apelos nas redes sociais pedindo informações sobre seu paradeiro.

Após o encontro do corpo, a identificação oficial foi feita por meio da análise das impressões digitais no Instituto Médico Legal (IML) de Americana. A confirmação trouxe alívio momentâneo para a família, que há dias aguardava notícias, mas também abriu uma nova etapa de sofrimento: a busca por respostas sobre as circunstâncias e a motivação do crime.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou nomes de suspeitos nem pistas concretas sobre a autoria do assassinato. Investigadores seguem ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança na tentativa de reconstruir os últimos passos de Brian antes de seu desaparecimento.

O caso gera grande comoção nas redes sociais, especialmente entre amigos do jovem, que lembram Brian como uma pessoa tranquila, dedicada ao trabalho e à família.