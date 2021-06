Jovem amazonense morta com amiga em SP é velada em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Júlia Renata Garcia, de 25 anos, morta ao lado da amiga Cláudia Cristina, de 35 anos, no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, foi velada na tarde deste sábado (26), em uma igreja evangélica, do bairro do Lírio do Vale, em Manaus. O sepultamento será feito ainda hoje, no cemitério Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

A mãe da vítima, Elisabeth Garcia, afirmou que tudo foi feito para que o corpo fosse liberado no Instituto Médico Legal em São Paulo, para ser enterrado em Manaus.

As amigas amazonenses foram encontradas mortas no dia 15 de junho deste ano, no acostamento do Rodoanel Mário Covas, no quilômetro 48, de Itapecerica da Serra, em São Paulo. As motivações são investigadas, mas a polícia acredita que tenha relação com o fato de Júlia ter um relacionamento com um traficante, e Claudia Cristina ter uma relação com um policial militar, e poder ter sido vista como informante.