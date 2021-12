Jovem assassinado em assalto a ônibus em Manaus é da etnia Sateré-Mawé

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um jovem da etnia Sateré-Mawé, identificado como Melquisedeque Santos do Vale, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto na noite desta quinta-feira (16), no ônibus da linha 444 em Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima trabalhava como jovem aprendiz na loja de departamentos da Bemol, na ocasião, ele estava voltando do trabalho para sua casa.

Em relato, o motorista do ônibus afirmou que três indivíduos entraram no veículo e um deles pulou a catraca anunciando o assalto. Momento em que ele escutou um tiro pela parte de trás do veículo. Na ação criminosa, os infratores ainda ordenaram que ele mudasse a rota para a Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

No momento da fuga, um dos assaltantes ainda tentou atirar contra a cabeça do motorista, mas a arma falhou e eles fugiram.

Passageiros do veículo afirmaram que o jovem não reagiu ao assalto, mas mesmo assim foi baleado.

A vítima ainda iria completar um mês de serviços na Bemol, era natural de Manaquiri (município distante à 60 quilômetros da capital), e estava morando no bairro Compensa, zona Oeste.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), investiga o caso.