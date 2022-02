Jovem ataca menina de 17 anos com água e óleo fervendo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma menina de 17 anos foi atacada com água fervendo em óleo, no último dia 27, em um condomínio em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O ataque foi planejado por uma outra jovem, de 19 anos, que quis se vingar após a vítima, identificada como Yasmin de Arruda, supostamente ter se envolvido em uma discussão com a irmã mais nova dela, de 14 anos.

A ação da agressora, de nome Thamires, foi registrada pelas câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que Thamires, que mora no condomínio, se aproxima de Yasmin, que acaba de chegar ao local, onde mora seu namorado. Yasmin aparece encostada em uma mureta conversando com outras meninas, e tira a blusa, ficando só com um top, por causa do calor.

Neste momento, Thamires aparece no vídeo segurando uma espécie de jarra de alumínio com um pano nas mãos. Ela está acompanhada de outra garota. Thamires então se aproxima de Yasmin e joga todo o líquido fervente na menina, que se desespera.

A mãe da agressora foi quem levou Yasmin para o hospital. Ela foi atendida com diversas queimaduras pelo corpo, mas já está em casa, onde se recupera. Yasmin teve queimaduras de segundo grau, principalmente na região do colo e do abdômen.

Um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, no entanto, mesmo com as evidências, Thamires não foi presa. Segundo o síndico, a polícia sequer solicitou as imagens, e nem procurou a agressora.

Em entrevista ao Balanço Geral, da Record TV, a mãe de Thamires disse que a filha fugiu de casa após o crime, e que a família tem recebido ameaças.

Fonte: Pleno.News