Jovem confessa que matou entregador de delivery com faca de serra após ser chamado de ‘X-9’ em Manaus

Redação AM POST

O jovem, Luiz Henrique Alencar dos Santos, de 21 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (23) após confessar ter assassinado na rua Cipó Alho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, o entregador de delivery Everson Ferreira Duarte, de 28 anos, que teve a barriga atingida com uma faca, além de ter as vísceras arrancadas e tentativa de decapitação.

Em um vídeo, o jovem aparece limpando o que parece ser sangue no corpo, e conta de forma descontraída que matou o entregador por intitulá-lo de “X9”. “Ele foi querer tirar onda de minha cara. Ele falou que eu estava entregando os ‘caras’. Eu falei que ele estava doido. Eu ‘tô’ é no crime já. Acabei de matar ele lá com uma faca de serra. Agorinha. Vão já encontrar o corpo dele lá na casa. Eu estou falando que a parada comigo não é brincadeira”.

De acordo com informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a motivação do crime teria sido por conta de bebida alcoólica e tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestros (DEHS).