Jovem de 18 anos afirma ter sido estuprada em festa universitária

Uma jovem de 18 anos afirma ter sido estuprada na madrugada deste sábado, 13, em festa realizada nas dependências da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O crime teria ocorrido no campus Pampulha, localizado na zona norte de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a denúncia de estupro e ainda busca localizar o suspeito. Já a UFMG irá abrir processo administrativo para apurar o ocorrido. Segundo a universidade, o evento desta madrugada não havia recebido autorização da instituição.

Conforme a Polícia Militar, o boletim de ocorrência foi registrado no começo da madrugada deste sábado. Segundo o registro, a jovem aceitou a aproximação do homem, de cerca de 20 anos, que conhecia por meio de redes sociais, e os dois começaram a conversar na Praça da Serviços – uma espécie de centro comercial do campus Pampulha. Ela relatou estar sob fortes efeitos de álcool.

Depois, ele a levou para um local mais afastado dentro do campus e, mesmo após a negativa da jovem, teria passado a mão nas partes íntimas dela. Ela alegou que não consegue se lembrar com detalhes o que ocorreu em seguida, mas relatou dores no corpo e disse ter ido atrás de atendimento médico assim que encontrou uma amiga. No Hospital Municipal Odilon Behrens, foi confirmado o ato sexual.

Ao Estadão, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que está empenhada em localizar o suspeito. “A PCMG esclarece que as circunstâncias do crime serão investigadas e, devido à natureza do crime, o caso segue sob sigilo”, disse o órgão.

Procurada, a Universidade Federal de Minas Gerais também se pronunciou sobre o caso. Em nota, a instituição disse que “lamenta o episódio ocorrido neste sábado, dia 13 de maio, e se solidariza com a jovem”. A instituição não especificou se os envolvidos são alunos da universidade.

Conforme a UFMG, o evento não foi autorizado, uma vez que festas estão proibidas no campus Pampulha, segundo determinou portaria de maio do ano passado. “A instituição informa, ainda, que abrirá processo administrativo para apurar os fatos e está colaborando com as investigações”, disse.