Na quarta-feira (17), um jovem de 18 anos, identificado como Emanuel de Oliveira Lima Leite, foi descoberto com o corpo esquartejado no povoado de Umbaúma, em Entre Rios, na divisa da Bahia com Sergipe. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante no mesmo dia, acusado de destruição, subtração ou ocultação de cadáver.

De acordo com a família, Emanuel foi visto pela última vez em 21 de abril, quando saiu de casa para dar aulas de monitoria em uma escola estadual no município de Cardeal da Silva, onde residia. Ele entrou em contato com os familiares algumas horas depois por telefone, informando que retornaria para casa, mas nunca voltou.

A família do jovem afirmou ao G1 que o suspeito do crime é um ex-professor da vítima. No entanto, a Polícia Civil não confirmou essa informação, embora o suspeito tenha confessado o homicídio. Ele passará por audiência de custódia na sexta-feira (19). A motivação do crime ainda não foi revelada pelas autoridades.

Partes de um corpo humano foram encontradas por policiais civis no povoado de Umbaúma, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Alagoinhas foi acionado para realizar a perícia e necrópsia, a fim de confirmar se o cadáver pertence ao jovem.

A prisão preventiva do suspeito foi solicitada à Justiça. Não há informações disponíveis sobre o sepultamento do corpo do jovem até o momento.

