Jovem de 18 anos é preso após esfaqueamento em confraternização no Amazonas

Notícias Policiais – Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no domingo (5/10), no município de Boca do Acre, a 1.028 quilômetros de Manaus. O caso ocorreu durante uma confraternização na Aldeia Camicuã e envolveu o uso de arma branca contra um homem de 22 anos. Ambos ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital da cidade.

De acordo com a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM), a equipe foi acionada por volta das 7h30, após ligação ao 190 informando que dois homens com ferimentos de faca haviam dado entrada no hospital municipal. No local, os policiais confirmaram os fatos e colheram as primeiras informações.

Segundo o relato inicial, o homem de 22 anos teria sido o primeiro a golpear, atingindo com uma facada nas costas o jovem de 18 anos. Durante a confusão, no entanto, o próprio homem de 22 anos também acabou esfaqueado nas costas e afirmou não ter conseguido identificar o autor do segundo ataque.

O jovem de 18 anos, que também apresentava lesões, foi detido ainda no hospital e recebeu voz de prisão. As circunstâncias exatas da briga e a eventual participação de terceiros serão analisadas pelas autoridades responsáveis.

O caso foi registrado na 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre, que conduzirá as investigações para esclarecer a dinâmica do episódio e determinar a responsabilidade de cada envolvido.