Jovem de 18 anos é preso por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Manaus

Notícias Policiais – Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (08/09) durante operação que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em sua residência. Ele é investigado por armazenar e compartilhar vídeos de pornografia infantil envolvendo diversas crianças. No momento da ação, o suspeito também foi autuado em flagrante após a polícia encontrar vasto material pornográfico em seu celular.

As investigações tiveram início há cerca de dois meses, quando o Conselho Tutelar da zona sul II repassou informações à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O órgão relatava que o jovem estaria compartilhando conteúdos ilegais em redes sociais e aplicativos de namoro.

Segundo a delegada Juliana Tuma, os materiais encontrados eram de crianças do sexo masculino, com idades aparentes entre 4 e 11 anos. “Ainda precisamos identificar as vítimas e verificar se houve também produção do conteúdo, além de descobrir quem eram os interlocutores desses arquivos. A análise dos dispositivos apreendidos será fundamental para esclarecer esses pontos”, afirmou.

Outro aspecto que preocupa os investigadores é o fato de o suspeito residir com os pais e um irmão de apenas nove anos. A criança será acompanhada por uma equipe multidisciplinar para garantir sua proteção.

O preso responderá pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Além disso, foi autuado em flagrante por manter conteúdos ilegais em seus aparelhos eletrônicos. Ele permanece detido e à disposição da Justiça.