Jovem de 19 anos é preso por tráfico e mais de 11 quilos de drogas são apreendidos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada deste sábado (18/09), um homem de 19 anos, por tráfico de entorpecentes, no bairro São Francisco, zona sul da capital.

Continua depois da Publicidade

Na ação foram apreendidos sete tabletes de substância com aspecto de oxi, com 1,5 quilo cada, totalizando 11 quilos; sete porções médias e 192 trouxinhas da mesma substância; 17 pinos de entorpecente similar a cocaína; e quatro balanças de precisão.

Os policiais realizavam patrulhamento no São Francisco quando receberam denúncia, via linha direta, informando que infratores estariam comercializando entorpecentes na rua Clarindo de Queiroz. A equipe se dirigiu ao endereço informado, onde dois suspeitos saíram em fuga ao avistar a viatura, sendo um deles capturado. Com ele foram encontradas várias porções de drogas.

Questionado, o suspeito detido informou que, em um terreno próximo a sua residência, havia uma bolsa com mais entorpecentes. Em buscas no local indicado, a equipe militar localizou o restante do material apreendido.

Continua depois da Publicidade

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.