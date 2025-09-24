Jovem de 20 anos é presa por tráfico em Tapauá após mandado de busca

Notícias Policiais – Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (24/09), no bairro Nova Esperança, em Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), por tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, onde foram encontradas 13 porções de oxi e cocaína, já embaladas e com indícios de preparo para comercialização.

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, a ação integra investigações relacionadas a outro crime registrado no município. “No local, foram apreendidas porções de entorpecentes dos tipos oxi e cocaína, com indícios de acondicionamento para comercialização. Diante das circunstâncias, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia”, informou.

Após a abordagem e a localização do material ilícito, a suspeita foi conduzida à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ela deverá ser apresentada em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A operação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi conduzida pelos agentes da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá.

A apreensão das porções e a confirmação dos indícios de preparo para venda reforçam a linha investigativa que motivou o cumprimento do mandado. As equipes seguirão analisando o material recolhido e as circunstâncias do caso para subsidiar o inquérito em andamento.