A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Jovem de 20 anos é presa por tráfico em Tapauá após mandado de busca

Mandado de busca em residência no Nova Esperança encontra 13 porções de oxi e cocaína.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 18:39

Ver resumo

Notícias Policiais –  Uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (24/09), no bairro Nova Esperança, em Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), por tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, onde foram encontradas 13 porções de oxi e cocaína, já embaladas e com indícios de preparo para comercialização.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, a ação integra investigações relacionadas a outro crime registrado no município. “No local, foram apreendidas porções de entorpecentes dos tipos oxi e cocaína, com indícios de acondicionamento para comercialização. Diante das circunstâncias, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia”, informou.

Leia também: Caminhão fica destruído e motorista fica preso às ferragens em acidente em Manaus; veja

PUBLICIDADE

Após a abordagem e a localização do material ilícito, a suspeita foi conduzida à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ela deverá ser apresentada em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. A operação contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e foi conduzida pelos agentes da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá.

A apreensão das porções e a confirmação dos indícios de preparo para venda reforçam a linha investigativa que motivou o cumprimento do mandado. As equipes seguirão analisando o material recolhido e as circunstâncias do caso para subsidiar o inquérito em andamento.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Manaus

Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha em marcenaria de Manaus; Wilson destaca investimentos contra o crime organizado

O governador Wilson Lima participou da apresentação da apreensão durante a entrega de 36 novas viaturas e duas lanchas blindadas.

há 22 minutos

Polícia

Suspeito de guardar 368 kg de skunk tem prisão preventiva cumprida na Compensa

Prisão ocorreu nesta terça (23/09) após investigação que rastreou oficina na rua Izaurina Braga.

há 23 minutos

Política

Plínio condena veto de Lula a projeto que isentava Embrapa de taxas de registro, assista

Para Plínio, o veto revela a “sanha arrecadatória do governo” e representa um duro golpe às pesquisas da maior empresa de inovação agropecuária do país.

há 52 minutos

Amazonas

MP-AM pede revogação de dispositivo que dá ao prefeito de Coari Adail Pinheiro poder exclusivo da Câmara de editar leis

Segundo o Ministério Público, a prática viola o princípio da separação de poderes e enfraquece o papel do Legislativo.

há 1 hora

Amazonas

Trabalhador cai de andaime em Autazes e sofre cortes profundos nas pernas

Moradores prestaram socorro imediato e acionaram a equipe de saúde

há 1 hora