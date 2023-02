Jovem de 20 anos é torturado e assassinado a tiros em Manaus

Redação AM POST

Um jovem identificado como Manoel Eduardo de Brito lima, de 20 anos, foi brutalmente torturado e assassinado a tiros, na noite desta quarta-feira (09), dentro de um beco, na rua Natal, bairro Compensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações da polícia, Manoel estava sendo torturado dentro de uma residência localizada no beco São José, após sofrer as agressões, o mesmo foi arrastado para a rua e assassinado com diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionado para realizar o procedimento de perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).