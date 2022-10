Jovem de 21 anos é assassinada pelo namorado ciumento após topar fazer sexo a três

Redação AM POST

Uma jovem de 21 anos foi assassinada de forma brutal pelo namorado durante uma relação sexual a três com ele e outro homem em uma residência no bairro Alvorada, em Patos de Minas (MG). O caso ocorreu na madrugada de sábado (15) e o namorado dela, de 32 anos, segundo a Polícia Militar, foi preso em flagrante após confessar o crime.

Segundo a corporação, uma testemunha denunciou que o autor estava tentando ocultar o corpo da vítima. Ao realizar diligências, os policiais conseguiram localizar o homem e o corpo da mulher, que apresentava diversos sinais de violência.

O delegado Luiz Mauro Sampaio, da Delegacia de Homicídios de Patos de Minas, disse ao UOL que a jovem já vinha sendo vítima de várias agressões físicas por parte do namorado nos últimos meses. “Desde que iniciaram a relação, ele foi isolando ela dos amigos, da família, foi tornando ela dependente psicologicamente dele. Com as agressões, ela, por medo, obedecia às vontades dele”.

O sexo a três teria sido uma ideia do namorado, que sempre foi conhecido como um homem extremamente ciumento. Naquela noite, ele havia levado dois amigos para casa, com a finalidade de beber e conversar. Um deles acabou não ficando no imóvel. E o que ficou parecia chamar a atenção da jovem.

“Ele disse que ficou com ciúmes porque ela não parava de olhar para os outros homens. Então, uma hipótese é de que ele tenha provocado uma situação para testar a namorada. Foi quando ele propôs a ela que fizesse sexo com ele, acompanhado do amigo. E ela, talvez com medo de apanhar mais do que já apanhava, aceitou”, disse o delegado.

O homem então trancou portas e janelas da residência e os três foram para um dos quartos. Quando já estavam na cama, um tempo após iniciada a relação consensual a três, o namorado da jovem teria ficado enfurecido e dito que ela não fazia as coisas do jeito que ele queria.

“A partir daí, ele buscou pedaços de madeira, como cabos de rodos e vassouras e passou a espancá-la com toda a força. O rapaz que estava com eles ficou com medo de impedir o amigo, pois também foi machucado ao tentar. O suspeito então bateu nela por mais de uma hora, sem parar. Depois, jogou a namorada no quarto ao lado para morrer”.

Sampaio diz que, segundo os exames necroscópicos, a jovem não morreu por estrangulamento ou traumatismo craniano. A morte dela se deu pelo esvaziamento de sangue do seu corpo, depois que o namorado a teria abandonado, com várias lacerações e perfurações.

“A testemunha que estava com o casal contou que a jovem ainda estava viva quando o namorado a levou para o outro quarto. Ele pode ter utilizado também alguma ferramenta cortante, pois vários vasos de importância para o transporte do sangue foram afetados. Ela não morreu de repente. Ela morreu gradualmente, até que seu corpo se esvaziasse do sangue”.

O autor das agressões estava desempregado e morava numa casa paga com o dinheiro da mãe, a quem ele também agredia e ameaçava. Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que o local era completamente bagunçado, insalubre, com presença de fezes humanas na sala.

*Com informações UOL