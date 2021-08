Jovem de 21 anos é preso por agredir companheira e estuprar enteada no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um jovem, de 21 anos, foi preso ontem (05/08) em Itapiranga (distante 227 quilômetros de Manaus) pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra sua própria companheira, de 29 anos, e abusos sexuais a uma de suas enteadas, de 14 anos, desde o ano de 2019.

A prisão ocorreu na residência do casal, localizada em uma região ribeirinha, naquele município; e contou com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), após uma denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar do município, que informava os atos criminosos praticados pelo indivíduo, as equipes de investigação da DIP, juntamente com as forças de segurança, e integrantes da Secretaria de Assistência Social, daquela localidade, saíram em diligências ao endereço delatado na denúncia.

“Fomos à comunidade ribeirinha, e confirmamos a informação da denúncia, primeiramente, com os vizinhos do casal. Ao chegarmos à casa da família, as vítimas relataram a situação em que estavam vivendo. Poucas horas da chegada das equipes de investigação ao local, o jovem havia dado um tapa em uma das enteadas, de apenas seis anos, e a mesma caiu no chão”, relatou Nogueira.

Conforme o titular, durante as diligências policiais, as vítimas confirmaram que o agressor teria abusado sexualmente da adolescente de 14 anos, e mantinha sua companheira sob constantes agressões físicas e ameaças psicológicas.

“Durante o depoimento dele, o mesmo confessou que teria agredido a enteada mais nova, porém negou a acusação do estupro de vulnerável contra a mais velha, assim como negou as agressões e ameaças contra a mãe das meninas. Diante dos fatos, e relato das vítimas, o indivíduo foi preso em flagrante”, contou o delegado.

Operação Agosto Lilás – Nogueira cita que a operação recebeu esse nome em alusão ao mês de conscientização ao combate a violência doméstica. E ressalta a importância da denúncia contra este tipo de crime.

“Caso a população saiba de alguma ocorrência envolvendo violência no âmbito familiar, que procure a delegacia para formalizar uma denúncia anônima, ou ligue para o 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, orientou Nogueira.

Procedimentos – O jovem foi autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal em âmbito familiar, e estupro de vulnerável. A autoridade policial explica que representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, a fim de proteger a integridade e a vida das vítimas. O indivíduo está na carceragem da 38ª DIP, onde permanecerá à disposição da Justiça.