Jovem de 22 anos é executado a tiros dentro de casa em Manaus

A vítima foi executada dentro da própria residência, na frente da família.

Por Beatriz Silveira

31/08/2025 às 10:32

Notícias Policiais – Um jovem identificado como Jorge Henrique Tavares do Nascimento, 22 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (30), na rua Serra Divina, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com relatos de testemunhas, o crime ocorreu por volta da noite, quando dois homens armados invadiram a garagem da residência onde Jorge morava com a família. Sem dar chances de defesa, os suspeitos dispararam diversas vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, diante de seus familiares.

Logo após o crime, os executores fugiram em um veículo modelo HB20, de cor branca, e ainda não foram localizados. Moradores da região relataram momentos de pânico durante a ação criminosa, que deixou a vizinhança em choque.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar a motivação do assassinato e identificar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre a possível relação do jovem com atividades ilícitas ou se ele já havia recebido ameaças.

O crime aumenta as estatísticas de homicídios registrados na zona norte da capital, uma das áreas mais afetadas pela violência urbana em Manaus.

