Jovem de 25 anos é assassinado com vários tiros em Manacapuru

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 11:32

Notícias policiais – Na madrugada desta terça-feira (9), um homem identificado como Deivid Torres Oliveira, de 25 anos, foi vítima de um atentado a tiros na rua Luís da Cunha Freire, bairro São José, em Manacapuru.

Segundo relatos de moradores, o jovem caminhava pela via quando foi interceptado por indivíduos não identificados que dispararam contra ele diversas vezes.

Populares tentaram ajudar Deivid, acionando o serviço de emergência, e ele foi socorrido até o Hospital Lázaro Mendes. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade médica. Deivid sofreu tiros no peito e abdômen, com perfurações em órgãos vitais.

A polícia informou que o jovem estava portando uma faca na cintura no momento do ataque, mas ainda não está claro se esse fato teve relação com o crime.

O caso foi registrado na delegacia local e está sendo apurado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

O episódio gerou preocupação na comunidade, que aguarda ações das autoridades para garantir maior segurança na região.

