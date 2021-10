Jovem denuncia que foi vítima de estupro coletivo durante festa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Uma jovem de 25 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo durante uma festa em uma casa em Águas Lindas de Goiás (GO), no sábado (9). De acordo com a Polícia Civil, exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) comprovam que a mulher foi vítima de abuso sexual. As informações são do G1 e do jornal Correio Braziliense.

Conforme o relato da jovem, ela foi levada para um quarto da casa por duas mulheres para que pudesse dormir. No entanto, pouco tempo depois, um policial militar armado teria entrado no quarto, ameaçado a jovem e a estuprado, em seguida outros homens também entraram no local para também cometer o crime. Ela afirma ter gritado por socorro, mas ninguém apareceu para ajudá-la.

“A arma estava do meu lado e eu só tive que fingir o tempo inteiro, com os meus olhos cheios de lágrimas. Foi aterrorizante”, disse ela em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, no total, cinco homens teriam violentado a jovem e um deles abusou dela duas vezes. Três suspeitos já foram detidos: o subtenente Irineu Marques Dias, o irmão dele, Daniel Marques Dias, e um terceiro suspeito identificado como Thiago de Castro Muniz.

Outros três homens também prestaram depoimento, porém, como não foram reconhecidos pela vítima, eles foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida.

Em nota ao jornal Correio Braziliense, a defesa do subtenente Irineu negou as acusações e afirmou que o militar “sofre as consequências da acusação infundada”. Segundo a defesa do policial, o PM não esteve no local dos fatos durante a madrugada e só teria chegado pela manhã.

Laudo preliminar realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiás não constatou lesões ou vestígios de ato libidinoso no corpo da vítima. A análise não detectou marcas de violência, mas isso não quer dizer que a mulher não tenha sofrido os abusos. “Atos libidinosos podem ocorrer sem deixar vestígios ou estes podem ser fugazes”, afirma o documento.