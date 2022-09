Jovem denuncia ter sido estuprada na própria casa por advogado que tentou consolá-la

Redação AM POST

A jovem de 19 anos que denunciou um advogado por estupro em Crateús, no interior do Ceará, no último sábado (24), relatou à polícia no Boletim de Ocorrência que o homem cometeu o crime na casa onde ela mora com o namorado, após abordá-la com a desculpa de consolá-la.

O advogado de 34 anos foi preso e autuado em flagrante, na Delegacia Regional da cidade, por estupro de vulnerável, pois a vítima estava sob efeito de álcool.

A defesa do suspeito informou que devido o sigilo do processo não poderá fornecer maiores detalhe. “Será devidamente esclarecida a improcedência dessa acusação e consequentemente restabelecida sua liberdade”, disse a defesa do advogado.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secção Ceará, disse que está apurando o caso acerca da prisão do advogado. O órgão não descarta a abertura de procedimento interno disciplinar contra o advogado suspeito do crime.

“A OAB-CE está acompanhando todos os fatos para que seja garantida a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à sala de estado maior, conforme determina o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).Caso haja comprovação de envolvimento no caso, informamos que será realizada a abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)”, disse a OAB.

*Com informações do G1