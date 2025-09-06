A notícia que atravessa o Brasil!

Jovem desaparecido em Iranduba é encontrado morto em possível emboscada por causa de ex

Mateus Ferreira, de 25 anos, havia sumido no domingo e foi achado com marcas de tiros e tortura.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 07:08

Notícias policiais – O jovem Mateus Ferreira, 25, que estava desaparecido desde o último domingo (31), foi encontrado morto nesta sexta-feira (5), em uma área próxima ao ramal Santo Antônio, em Iranduba (a 27 km de Manaus).

Segundo relatos de amigos, Mateus pode ter sido vítima de uma emboscada após um desentendimento envolvendo a ex-namorada e o atual companheiro dela. Ele havia comentado com pessoas próximas que vinha sofrendo ameaças de morte dias antes do desaparecimento.

Mateus foi visto pela última vez em uma casa de show, acompanhado de duas mulheres. Desde então, familiares e amigos iniciaram buscas e campanhas nas redes sociais.

Leia mais: Motorista de aplicativo capota carro após ser atingido na traseira em Manaus

O corpo foi localizado com sinais de violência: a cabeça raspada, marcas de tortura e diversos disparos de arma de fogo.

Equipes do Departamento Técnico Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a perícia e a remoção. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

