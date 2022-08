Jovem desconfia de traição, e é preso suspeito de matar a namorada a facadas

Redação AM POST

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quarta-feira (31), um jovem de 22 anos suspeito de matar a namorada em Ferros, na região central de Minas Gerais. Maria Clara Oliveira, de 21 anos, foi morta a facadas na casa em que morava com o namorado.

Continua depois da Publicidade

Bruno Magalhães contou para a PM que enquanto a namorada dormia, ele leu mensagens no celular dela que comprovariam uma traição. Ao descobrir o fato, Magalhães tentou se matar com um canivete, mas foi impedido por Maria Clara que acordou com o barulho e negou a traição. Durante a discussão, ele atingiu a jovem que não resistiu aos ferimentos e morreu no quarto da casa.

Após o crime, Bruno Magalhães tentou se matar novamente, mas não conseguiu. Ele foi até a casa dos pais onde confessou que teria tirado a vida da namorada e foi preso no local. A perícia foi até a residência do casal e constatou que Maria Clara foi atingida por cinco facadas, dois cortes no pescoço e três no corpo.

Nas redes sociais, o casal, que estava junto há mais de três anos, trocava declarações. Em uma foto publicada por Bruno, ao lado da namorada, ele dizia: “Por trás de um grande homem existe uma grande mulher”. A jovem deve ser velada e enterrada na cidade de aproximadamente 10 mil habitantes.

Continua depois da Publicidade

Ainda segundo a Polícia Militar, não há nenhum histórico de violência doméstica entre autor e vítima e Bruno também não tinha antecedentes criminais.