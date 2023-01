Jovem é achada morta em cova onde foi resgatada há 18 dias

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta em uma cova em Porto Seguro, na Bahia, na última sexta-feira (20), 18 dias após ser resgatada no mesmo lugar.

No dia 2 de janeiro, Reisiele Costa Novais foi encontrada com vida, mas com ferimentos pelo corpo após uma tentativa de feminicídio.

O corpo foi encontrado com sinais de tortura, com os pés e as mãos amarrados.

Uma fonte ouvida pelo UOL diz que um familiar da vítima denunciou seu sequestro e então a polícia conseguiu encontrar o corpo.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) está investigando o caso que está tipificado como feminicídio. Não há informações sobre o suspeito do crime, apenas que ele está sendo procurado.

Também não há informações se Reisiele denunciou seu agressor após ser resgatada com vida no começo do mês.

