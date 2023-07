Jovem é assassinado a tiros dentro de kitnet em Manaus

Um homem identificado como Jonas José da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (06) na Travessa do Campo, localizada no bairro Colônia Terra Nova, em Manaus.

De acordo com informações iniciais fornecidas pela polícia, por volta das 19h30, indivíduos armados invadiram a residência e atiraram contra Jonas, causando vários ferimentos por todo o seu corpo. Sua irmã, que estava na sala no momento do crime, testemunhou toda a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC) foi acionada para realizar a perícia no local. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima para exames.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) será responsável pela investigação do caso, buscando esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assassinato de Jonas.

Redação AM POST