Jovem é assassinado a tiros no bairro São José Operário, em Manaus

Na noite desta segunda-feira (22), o bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, foi palco de mais um crime violento que tirou a vida de um jovem identificado como Felipe Ribeiro Lima, de 20 anos. O homicídio ocorreu por volta das 22h, na Rua Amatari.

De acordo com as informações preliminares, Felipe foi alvejado por disparos de arma de fogo em circunstâncias ainda desconhecidas. O crime foi imediatamente registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que iniciou as investigações para apurar a motivação e autoria do assassinato.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou o que teria motivado o crime. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames necroscópicos, e posteriormente foi liberado para os familiares realizarem os procedimentos fúnebres.

