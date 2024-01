Jovem é assassinado enquanto assistia TV e o ex-companheiro da namorada acaba preso

Um trágico acontecimento chocou a pacata cidade de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, na madrugada da última sexta-feira (26/1). Italo Júnio de Pina Pereira, de 23 anos, foi morto com um tiro na cabeça enquanto assistia televisão ao lado da namorada. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) identificou o ex-companheiro da jovem como o principal suspeito do crime e efetuou a prisão pouco tempo após o homicídio.

O episódio ocorreu no Setor Vila Nhonho Godinho, e o suspeito, um homem de 19 anos, teve sua identidade preservada. Segundo as autoridades, a arma utilizada no crime não foi localizada até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A investigação revelou que o suspeito manteve um relacionamento com a namorada da vítima por mais de um ano e não aceitava o término, que ocorreu aproximadamente quatro meses atrás. O delegado Tibério Martins, responsável pelo caso, informou que o jovem confessou o assassinato, alegando sentir-se mal ao ver a ex-namorada ao lado de um novo companheiro. Além disso, o autor do crime era conhecido por ameaçar a vítima frequentemente.

Na residência do suspeito, as autoridades encontraram munições, dinheiro, drogas e embalagens para entorpecentes, especialmente cocaína.

Redação AM POST