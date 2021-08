Jovem é assassinado por membros de facção no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Felipe Duarte Martins, 21, foi executado a tiros por membros da facção criminosa Comando do Norte (CDN) no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) no início da madrugada deste domingo (22).

De acordo com o 8° Comando de Policiamento do Interior, a equipe policial foi acionada por volta das 1h para dar apoio a uma ambulância do Hospital Hilda Freire para realizar a remoção de uma vítima baleada.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima havia morrido e foram atender outra ocorrência. Ao voltarem ao local do crime, constataram que o corpo havia sido levado por familiares para casa.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Civil.