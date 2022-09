Jovem é baleado por pistoleiros e fica agonizando em poça de sangue dentro de supermercado em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, não identificado, foi baleado com cerca de três tiros nesta sexta-feira (16) e ficou agonizando em uma poça de sangue na porta de entrada do Supermercado DB do bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima tentou se esconder no supermercado após perseguição de pistoleiros que não hesitaram em atirar no rapaz na frente dos clientes. Um dos tiros acertou a testa do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima, mas o estado de saúde dela é gravíssimo.