Jovem é brutalmente executado pelo tribunal do crime após comovente despedida à mãe

Na zona rural de Colares, localizada a 90 km de Belém, no Pará, um trágico evento ocorreu no último dia 9, quando um jovem de 21 anos, identificado como Roberto Batista Barata, foi vítima de uma execução realizada pelo tribunal do crime. Antes de sua morte, ele gravou um áudio emocionante se despedindo de sua mãe e expressando seu amor por ela.

De acordo com as provas coletadas durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil, Roberto enviou uma gravação de áudio para sua mãe, relatando sua despedida e revelando à família o que lhe aconteceria. “Já decidiram, vão me matar agora. Só estão esperando o resto chegar aqui. Tchau, mãe, foi bom. Te amo muito”, foram suas palavras emocionantes antes de ser assassinado.

O corpo de Roberto foi encontrado com marcas de tiros e evidências de espancamento. A polícia do Pará está investigando o caso e já entrou em contato com a mãe da vítima para obter informações sobre a possível motivação desse crime terrível.

“Acredito que meu filho era uma pessoa boa, sem más companhias, sem amizades duvidosas. Todo mundo gostava dele, ele nunca fez mal a ninguém”, disse a mãe, compartilhando sua angústia. Outro membro da família acrescentou: “Ele era um jovem trabalhador, não era criminoso e não estava envolvido com drogas.”