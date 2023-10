Jovem é encontrada morta sem roupas e com marcas de violência

Mais um crime brutal contra mulher foi registrado neste domingo (15). O caso ocorreu em Cajazeiras, município do Alto Sertão na Paraíba. O corpo de Ianny Marry, de 28 anos, foi encontrado sem roupas e com marcas de violência dentro da casa onde ela morava.

Segundo a polícia, a jovem teria sido encontrada com as mãos amarradas e um lençol na boca. Agentes confirmaram posteriormente que as marcas encontradas na jovem são semelhantes a ferimentos causados por objeto perfurocortante, como uma faca. Há também a suspeita de violência sexual, de acordo com um levantamento preliminar.

A jovem era natural do Recife (PE) e trabalhava em um restaurante no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras. Ela morava com o companheiro que estaria em uma viagem a trabalho.

A perícia analisou o local do crime a fim de buscar vestígios que possam integrar o inquérito e contribuir para a elucidação do caso.

“Peço encarecidamente para que não postem nada sobre o crime brutal que aconteceu com minha pequena irmã. Só os familiares sabem a dor que estamos passando. Desde já agradeço a compreensão”, publicou um familiar nas redes sociais.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

*Redação AM POST