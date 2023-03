Jovem é esfaqueado e tem orelha arrancada por mordida em discussão com “amigo”

Redação AM POST

Um jovem foi esfaqueado e teve a orelha arrancada por uma mordida durante uma discussão ocorrida durante essa quinta-feira (2), em uma rua localizada no bairro Santa Izabel, na parte alta do município de Penedo, interior de Alagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as informações, a vítima era amigo do autor do crime e, durante um desentendimento, foi esfaqueado duas vezes e teve a orelha arrancada com uma mordida. Mesmo diante dos ferimentos, o jovem ainda conseguiu correr para pedir socorro na sede do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM).

No local, o jovem recebeu os procedimentos de primeiros socorros e foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob observação da equipe.

Após o crime, o autor, que seria menor de idade, fugiu do local. A Justiça deve expedir um mandado de busca e apreensão e o adolescente deve responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do Alagoas 24 Horas*