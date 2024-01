Jovem é esquartejado e partes do corpo são encontradas boiando em rio

Notícias de Manaus – Na noite de quarta-feira (24), um corpo esquartejado foi encontrado às margens do rio Teles Pires, em Sorriso (396 quilômetros de Cuiabá). O corpo seria do jovem Fábio Vaites de Aguiar, de 27 anos. Ele está desaparecido desde sábado (20).

A família do jovem foi à Delegacia de Polícia Civil informar que Fábio saiu de casa para pegar uma quantia em dinheiro com o patrão, mas não deu mais informações. Eles tentaram entrar em contato com a vítima, mas não obtiveram resposta.

Já na quarta-feira, trabalhadores encontraram uma cabeça e um tronco boiando no rio Teles Pires. O corpo estava esquartejado e em decomposição. A perícia apurou que o cadáver estava há pelo menos dois dias na água.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para necropsia.

