Jovem é executado enquanto fazia live nas redes sociais; veja

Na madrugada desta segunda-feira, um jovem identificado como Rômulo Silva Albuquerque, de 19 anos, foi morto a tiros durante live ao vivo no Instagram. O caso aconteceu em Piabetá, na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro.

No vídeo, enquanto ouvia funk, Rômulo aparece sem camisa, com o boné para trás, dançando e fumando cigarro enquanto se filmava em uma gravação ao vivo para o próprio Instagram, com 2.347 seguidores. O rapaz aparenta estar sentado durante a filmagem.

PUBLICIDADE

Ao terminar de tragar o cigarro, é possível ouvir ao menos oito disparos contra o rapaz que deixa o celular cair na mesma hora. Ainda durante os tiros, o celular continua gravando, exibindo imagens do céu e do teto do local onde Rômulo estava. Na rede social, em que transmitia a imagem, ele se identificava como “Neskau”.

Não há informações de onde vieram os disparos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para o homicídio de Rômulo Silva Albuquerque, de 19 anos.

PUBLICIDADE

Assista:

Jovem é executado enquanto fazia live nas redes sociais. pic.twitter.com/3jlO1FGH9K PUBLICIDADE — AM POST (@portalampost) May 14, 2024

PUBLICIDADE

*Redação AM POST