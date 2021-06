Jovem é morta com tiro na cabeça após briga com companheiro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A adolescente Safira Ferreira da Silva, 16 anos, foi morta com tiro na cabeça disparado pelo seu companheiro, o autônomo William Vitor de Souza Silva na casa do casal, localizado na rua Coreau, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu após briga do casal na noite da terça-feira (1), porém, a vítima só veio a falecer no fim da tarde dessa quarta-feira (2), no hospital João Lúcio, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, onde passou por uma cirurgia delicada na cabeça.

Os dois estavam juntos há menos de um ano, tiveram um filho e viviam em uma casa no terreno da mãe de Willian. Ele está foragido.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), no dia do crime, porém, com a morte da vítima o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).