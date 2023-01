Jovem é morto a pauladas após briga e população destrói a casa do suspeito

Redação AM POST

No início deste domingo (1º), um homem, identificado como Jean Sena Costa, de 29 anos, foi atacado e morto a pauladas após um desentendimento na rua do Fio, no bairro do Barreiro, em Belém.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena da primeiro homicídio registrado na Grande Belém em 2023. Uma pernamanca, a arma do crime, foi apreendida e será analisada.

Segundo informações da população, Jean era bem conhecido e estava de passagem pelo local quando foi morto. Conhecidos da vítima estavam revoltados com o crime e invadiram a casa do suspeito que mora perto do local onde a briga fatal ocorreu, quebrando pertences dele em retaliação.

Com informações de O Liberal*