Jovem é morto a tiros em embarcação após suposta crise de ciúmes no Amazonas

Notícias Policiais – Um jovem de 19 anos, identificado como Henrique, foi morto a tiros na tarde deste sábado (3), no município de Eirunepé, distante 1.160 quilômetros de Manaus. O crime ocorreu dentro de uma embarcação ancorada no Beco do Aterro, e, segundo relatos preliminares, teria sido motivado por ciúmes.

De acordo com testemunhas, Henrique estava acompanhado de amigos e de uma mulher, consumindo bebidas alcoólicas, quando o suspeito, conhecido apenas pelo apelido de “Nain”, se aproximou do grupo e, sem aviso, disparou contra o jovem. O motivo do ataque seria a presença da ex-namorada do suspeito ao lado da vítima.

Após os disparos, “Nain” fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou um inquérito para apurar o caso e trabalha na coleta de informações que possam levar à captura do suspeito.

O corpo de Henrique foi removido para o hospital do município, e a comoção tomou conta da comunidade local, abalada pela brutalidade do crime. Familiares e amigos da vítima clamam por justiça.

As investigações seguem em andamento. Informações que possam contribuir com a localização do suspeito podem ser repassadas anonimamente à polícia.