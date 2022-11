Jovem é morto com facada no peito dentro de casa em Manaus

Redação AM POST

Yuri Ramos Taneda, de 27 anos, foi assassinado com um golpe de faca no peito dentro da casa em que morava, na tarde deste sábado (12), na rua Uirapuru, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações, o tio da vítima afirmou que a vítima estava com mais dois rapazes bebendo desde a noite de sexta-feira (11). O tio deu duas versões diferentes para a polícia sobre o que teria acontecido com Yuri.

A primeira versão é de que Yuri e o tio teriam conhecido dois homens em um bar na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital, quando resolveram continuar bebendo na casa em que a vítima residia com a família. Em determinado momento, o quarteto ficou sem bebida e o tio saiu para comprar. Ao retornar, encontrou Yuri no quarto, morto com uma perfuração no peito.

Outra versão do tio é de que, após a noite em um bar, ele estava na área externa, capinando o quintal, enquanto Yuri continuava bebendo com dois homens. O tio alega que entrava na casa de vez em quando para beber e verificar se estava tudo bem. Em uma dessas vezes, ele não viu mais os homens, apenas o corpo do sobrinho sem vida.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).