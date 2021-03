Jovem é presa ao ser flagrada vendendo drogas no meio da rua no Nova Esperança

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma jovem de 18 anos foi presa, em flagrante, na tarde desta sexta-feira (12/03), comercializando entorpecentes em uma esquina no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Com a mulher, as equipes policiais apreenderam o equivalente a 120 trouxinhas de entorpecentes, entre cocaína, maconha e oxi, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 268, que seria a renda obtida com a venda das drogas.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima ao telefone 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), feita na tarde de hoje. A ação foi coordenada pela Secretaria, com a participação de policiais militares e civis.

De acordo com o relatório de ocorrência, a abordagem ocorreu por volta das 16h, na rua São Mateus. A jovem estava parada na esquina e usava uma pochete cheia de entorpecentes. O material ilícito equivalia a algo em torno de 128 trouxinhas de cocaína, maconha, oxi.

A infratora não tinha passagens anteriores pela polícia. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP), localizado no bairro Santo Agostinho, zona oeste, onde o procedimento sobre o crime de tráfico de drogas será instaurado.

Denúncias – A população pode auxiliar a polícia a prender suspeitos de crimes ligando para o telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

