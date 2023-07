Jovem é presa ao tentar entrar com drogas no ânus em presídio de segurança máxima

Uma jovem de 21 anos foi presa em flagrante no domingo (23), após tentar entrar com maconha escondida no ânus, no Presídio de Segurança Máxima, em Maceió.

De acordo com a polícia, durante a revista de visitantes de pessoas presas no local, a droga foi detectada pelo scanner corporal, equipamento utilizado para identificar drogas, armas e outros objetos considerados ilícitos.

Em depoimento, a jovem contou que uma mulher teria oferecido dinheiro para ela entrar com a droga no presídio.

“Quando cheguei na porta do Presídio, uma senhora me ofereceu R$ 800,00 para que eu entrasse com fumo, não sabia que se tratava de maconha”, disse a jovem em depoimento.

Depois da identificação do material ilícito, ela foi conduzida para uma sala onde o produto foi retirado por ela mesma.

A jovem foi conduzida para Central de Flagrantes, onde foi autuada por tráfico de drogas.

Redação AM POST