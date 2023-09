Jovem é presa após fingir ser funcionária de banco para aplicar golpes em idosos

Uma mulher foi presa em flagrante por tentativa de estelionato após fingir ser funcionária de um banco e tentar aplicar golpes em idosos em uma agência do Banco do Brasil em Perdizes, zona oeste de São Paulo, no sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita, identificada como Letícia Dayane da Silva, de 21 anos, foi flagrada por funcionários do banco após uma movimentação suspeita envolvendo quatro pessoas no local. O setor de monitoramento acionou a polícia, mas pouco depois, uma idosa de 75 anos denunciou uma tentativa de golpe por parte de uma mulher com características semelhantes às relatadas pelos funcionários.

Quando a polícia chegou à agência, identificou Letícia saindo do local e, ao abordá-la, encontrou um crachá com o logotipo do Banco do Brasil e uma foto falsa, bem como um nome falso. A mulher confessou ter tentado colocar a digital da vítima no caixa eletrônico para sacar dinheiro, fazendo-se passar por funcionária do banco.

A vítima relatou que Letícia a abordou enquanto estava no caixa eletrônico e tentou tirar seu cartão. A idosa recusou, mas a suspeita insistiu em ajudá-la e pediu que inserisse o cartão. A criminosa alegou que o caixa estava com problemas e que precisava da biometria da vítima. A idosa foi a outro caixa, sacou dinheiro e percebeu a tentativa de estelionato, acionando a polícia.

A investigação revelou que Letícia fingia ser funcionária do banco e abordava principalmente idosos nos caixas eletrônicos, oferecendo ajuda com transferências ou saques. Na realidade, ela aproveitava a distração das vítimas para fotografar os cartões e obter informações pessoais.