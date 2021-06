Jovem é presa com 2kg de drogas escondidas em táxi no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, no início da noite de segunda-feira (14/06), uma jovem de 23 anos, e com ela apreenderam mais de 2 quilos de entorpecentes, após abordagem a um táxi na rodovia BR-317, em Boca do Acre, distante 1.028 quilômetros de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Conforme os policiais militares da 5ª CIPM, por volta de 18h30, foi repassada uma denúncia anônima para a linha direta da Unidade policial, informando que uma jovem, conhecida como “Gugu”, estaria vindo da capital do Acre para o município amazonense de Boca do Acre, em um táxi, com uma mochila contendo entorpecentes.

Diante das informações, a equipe policial em serviço se deslocou para a rodovia federal, onde, na altura do Km 60, localizou o veículo suspeito e a jovem denunciada, conforme as características repassadas. Após revista e busca pessoal, na mochila que ela carregava, os militares encontraram três barras de maconha, pesando 2,046 quilos; duas porções semelhantes a cocaína, pesando 104,6 gramas; e um aparelho celular.

Em razão do flagrante, ela foi conduzida, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de Boca do Acre.

Continua depois da Publicidade

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.