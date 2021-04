Jovem é presa tentando transportar drogas para Ipixuna

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Militar prenderam, nesta quarta-feira (07/04), uma jovem de 18 anos com 2 quilos de material entorpecente, em uma embarcação que estava ancorada no porto de Ipixuna, município distante 1.367 quilômetros de Manaus. A embarcação era proveniente da cidade acreana de Cruzeiro do Sul.

Os policiais receberam informações sobre a presença suspeita da mulher dentro da embarcação por volta das 20h da quarta-feira e seguiram ao local para verificar a denúncia. Ao visualizar a suspeita saindo do barco, a equipe efetuou abordagem. Em revista pessoal, os policiais encontraram, numa sacola que a jovem transportava, 2 quilos de material entorpecente análogo a maconha e cocaína.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão à jovem, que foi conduzida, juntamente com os entorpecentes, para a Delegacia Regional de Polícia Civil do Município para as providências.

* Com informações da assessoria de imprensa