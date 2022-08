Jovem é preso após aplicar golpe do Pix falso em três estabelecimentos em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam em flagrante, na manhã de sexta-feira (26/08), por volta das 11h, Guilherme Pereira da Silva, de 23 anos, por estelionato utilizando o golpe do Pix falso. A prisão ocorreu na residência do infrator, situada no bairro Morro da Liberdade, zona sul.

Continua depois da Publicidade

A delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, esclareceu que as equipes estavam investigando casos de estelionato utilizando esse método, cometidos contra vários estabelecimentos daquele bairro.

A titular disse também que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, na quinta-feira (25/08), contra o envolvido, e a noticiante apresentou um vídeo contendo imagens de câmeras de segurança, nas quais o autor aparece praticando o delito. Desde então, as equipes da unidade policial estavam tentando localizá-lo.

“Na noite de quinta-feira, por volta das 22h30, Guilherme cometeu a prática criminosa em um estabelecimento de festas, localizado no bairro mencionado. No dia seguinte, saímos em diligências e encontramos o indivíduo, logrando êxito na prisão em flagrante dele”, relatou.

Continua depois da Publicidade

Segundo a delegada, o jovem confessou ter realizado golpes, seguindo a dinâmica, em cerca de três estabelecimentos. Em um dos casos, ele afirmou, em depoimento, que iria realizar uma transferência instantânea parcelada e, como houve uma falha no aplicativo do banco, ele cancelou a transação bancária.

“Já ouvimos vítimas de dois estabelecimentos que juntaram os comprovantes falsos, e a do terceiro será ouvida. Só em um estabelecimento foi catalogado o prejuízo em um valor aproximado de R$ 2 mil. As investigações seguem a fim de ouvir outras possíveis vítimas do delito”, informou.

Continua depois da Publicidade

Guilherme responderá por estelionato e ficará à disposição do Poder Judiciário.