Jovem é preso após esfaquear madrasta: “Senti vontade”

Redação AM POST

Um jomem de 23 anos foi preso em flagrante após tentar matar a madrasta a facadas na noite desta terça-feira (14), no Distrito Federal. Graças a familiares que apartaram, as agressões não foram mais graves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a coluna Na Mira, do Metrópoles, o agressor tentou acertar a cabeça da madrasta com uma faca, após uma discussão. Em depoimento à Polícia Civil (PCDF), ele alegou “problemas psicológicos” e se auto classificou como uma “pessoa violenta”.

Em relato, o agressor ainda disse que não havia motivo para o crime, que apenas “sentiu vontade de matar” a madrasta. Ele também confessou que já tentou matar a própria mãe quando era menor de idade.

A vítima contou à polícia que o enteado a assediava sexualmente, bem como à sua filha, que não teve a idade revelada. No dia do crime, antes da discussão, o homem tirou uma foto do pênis e mostrou para a sua filha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com ferimentos leves.