Jovem é preso após tentar matar desafeto com pedrada no AM

Na segunda-feira (15/11), por volta das 18h, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa (a 678 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, Jhomaik Gomes de Lima, de 21 anos, pelo crime de tentativa de homicídio cometido contra um jovem de 19 anos. O delito ocorreu no domingo (14/11), às 11h30, nas proximidades do beco do Curisco, bairro São Francisco, naquele município.

De acordo com o investigador de polícia Jacob Moraes, gestor da unidade policial, na ocasião do crime, a vítima e o autor estavam ingerindo bebidas alcoólicas, momento em que se desentenderam, e Jhomaik atingiu a cabeça da vítima com uma pedra.

“Iniciamos as diligências e localizamos o infrator na Praça da Bíblia, no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Ele alegou que praticou o delito devido a um desentendimento pessoal com a vítima, que há dois meses, efetuou dois golpes de arma branca contra ele”, disse o gestor.

Jhomaik responderá pelo crime de tentativa de homicídio e permanecerá na carceragem da 55ª DIP, à disposição do Poder Judiciário.