Jovem é preso com 1kg de skunk ao desembarcar de lancha no Amazonas

Notícias Policiais – Durante uma ação conjunta realizada no último domingo (20/07), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Guarda Civil Municipal (GCM), prendeu em flagrante Fabrício de Lima Lopes, de 18 anos, conhecido como “FL”. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A prisão ocorreu no porto do município de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), durante uma fiscalização de rotina em embarcações que chegavam à cidade. De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, Fabrício desembarcava de uma lancha proveniente do município de Lábrea (a 702 quilômetros da capital) quando foi abordado pelas equipes de segurança.

PUBLICIDADE

Leia também: Moraes determina que Bolsonaro pode ser preso se entrevistas forem divulgadas nas redes sociais

“Fabrício já estava sendo monitorado por suspeita de tráfico. Durante a revista em sua bagagem, encontramos aproximadamente um quilo de maconha tipo skunk”, afirmou o delegado.

O suspeito estava acompanhado de outro homem, também conhecido por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes, mas este conseguiu fugir no momento da abordagem. As investigações seguem para identificar e localizar o comparsa.

PUBLICIDADE

Fabrício foi conduzido à delegacia e irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele permanece à disposição da Justiça.