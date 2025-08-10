Jovem é preso com drogas e balança de precisão em Manaus

Notícias Policiais – Na noite deste sábado (09), a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM), unidade de elite da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), realizou uma ação que resultou na prisão de um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação ocorreu após denúncia anônima, informando que entorpecentes estavam sendo comercializados em um campo de futebol situado na comunidade Nossa Senhora das Graças, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas, os policiais foram acionados por volta das 19h30. Ao chegarem ao local, montaram um cerco estratégico que surpreendeu o suspeito. Ao perceber a aproximação dos agentes, ele tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Durante a revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão utilizada para a pesagem das drogas.

O suspeito, que seria réu primário, foi encaminhado à 6ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) e permanece à disposição da Justiça. Segundo a ROCAM, a ação integra as medidas de repressão imediata contra o crime, visando coibir a atuação de traficantes e reforçar a segurança nas comunidades da capital amazonense.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia Judiciária, que deverá apurar a origem dos entorpecentes e identificar possíveis comparsas. A expectativa é que novas diligências sejam realizadas nos próximos dias, para aprofundar as informações e desarticular eventuais redes criminosas ligadas à ocorrência.