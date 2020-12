Jovem é preso com maconha avaliada em R$14 mil no Amazonas

Redação AM POST

Um jovem de 22 anos foi preso por policiais da Base Fluvial Arpão, com um quilo de maconha que estava avaliado em cerca de R$ 14 mil. A prisão ocorreu durante vistoria a embarcações no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O material ilícito foi localizado na segunda-feira (14/12), por volta das 10h.

O entorpecente foi encontrado após abordagem policial a uma lancha oriunda do município de Tefé, que tinha como destino Manaus. Os agentes encontraram a droga escondida em uma mala, embalada em um plástico azul. O infrator foi conduzido até a Delegacia de Coari.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.