Jovem é preso com mais de 300 Kg de drogas escondido em carro em Manaus

Um homem de 21 anos de idade foi detido, na madrugada desta quinta-feira (24/06), com 360 tabletes de entorpecente, durante ação dos policiais militares da Força Tática no bairro Distrito Industrial, zona sul da capital amazonense.

Durante policiamento ostensivo, por volta da 0h40, a equipe policial avistou um carro modelo VW Voyage, de cor branca e placas PUM-2493 sendo conduzido em atitude suspeita pela avenida Buriti, e emitiu sinais sonoros de parada, que foram atendidos pelo motorista.

Em revista pessoal e buscas no interior do veículo, os policiais militares encontraram em posse do suspeito um total de 360 tabletes de maconha do tipo skunk, que foram apreendidos, juntamente com o veículo utilizado no transporte da droga e um aparelho celular.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi verificado que ele possuía passagem por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da justiça.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

* Com informações da assessoria de imprensa