Jovem é preso em flagrante após matar o irmão a facadas no Amazonas

Vítima chegou embriagada, houve ameaças e um golpe de faca atingiu a região do coração.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 21:08

Notícias Policiais  – Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (18), acusado de matar o próprio irmão, de 34 anos, no município de Manicoré, interior do Amazonas. A Polícia Civil não divulgou a identidade do suspeito.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius Vieira, os irmãos tinham histórico de conflitos e agressões. Na madrugada do crime, o autor estava em casa quando a vítima chegou em visível estado de embriaguez e deu início a uma discussão com ameaças. “A briga consumou em um golpe de faca desferido pelo irmão mais novo, atingindo a região próxima ao coração da vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Após o crime, o autor fugiu e as testemunhas nos acionaram; então prontamente fomos ao local para realizar os levantamentos das informações”, relatou o delegado.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito na rua Maria Bonfim, bairro Santo Antônio, ainda em Manicoré. Ele foi preso e conduzido à delegacia, onde foi autuado por homicídio.

Segundo a autoridade policial, as informações iniciais foram colhidas no local e com testemunhas que presenciaram parte do desentendimento entre os irmãos. O caso segue sob investigação para esclarecer a dinâmica completa do crime e reunir os elementos necessários à responsabilização do autor.

